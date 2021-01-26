Кассано: «Кокорин - фантастический футболист»

Бывший форвард мадридского «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано высказался о трансфере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Отличная сделка. Я общался со спортивным директором «Фиорентины» и сказал ему, что он подписал фантастического футболиста. Также я бы отметил Мартинеса Куатру [перешёл в клуб осенью - прим.], который станет одним из лучших центральных защитников в течение трёх-четырёх лет», - передает слова Кассано издание firenzeviola.

Напомним, что в ближайшее время российский форвард подпишет с итальянским клубом трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три с половиной года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.