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Кассано: «Кокорин - фантастический футболист»

26 Января 2021, 10:29,

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Бывший форвард мадридского «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано высказался о трансфере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Отличная сделка. Я общался со спортивным директором «Фиорентины» и сказал ему, что он подписал фантастического футболиста. Также я бы отметил Мартинеса Куатру [перешёл в клуб осенью - прим.], который станет одним из лучших центральных защитников в течение трёх-четырёх лет», - передает слова Кассано издание firenzeviola.

Напомним, что в ближайшее время российский форвард подпишет с итальянским клубом трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три с половиной года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Антонио Кассано
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Комментарии (5)
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0
andi
26 Января 2021, 13:11

Видать Кокорин ему налил,поэтому Кассано и говорит такое.

2
Кар Карыч
26 Января 2021, 11:53

Такой же как и ты, Антошка!

4
Spirit
26 Января 2021, 10:43

Скорую вызовите, а то передоз вещь опасная)

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2
ингерман
26 Января 2021, 10:38

ай.. и тут кас-ссано пронесло.. )))

4
Juve164
26 Января 2021, 10:37

Кассано вечно под чем-то тяжёлым)

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