Кассано: «Кокорин - фантастический футболист»

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26 Января 2021, 10:29,
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Бывший форвард мадридского «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано высказался о трансфере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Отличная сделка. Я общался со спортивным директором «Фиорентины» и сказал ему, что он подписал фантастического футболиста. Также я бы отметил Мартинеса Куатру [перешёл в клуб осенью - прим.], который станет одним из лучших центральных защитников в течение трёх-четырёх лет», - передает слова Кассано издание firenzeviola.
Напомним, что в ближайшее время российский форвард подпишет с итальянским клубом трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три с половиной года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Антонио Кассано
Видать Кокорин ему налил,поэтому Кассано и говорит такое.
Такой же как и ты, Антошка!
Скорую вызовите, а то передоз вещь опасная)
ай.. и тут кас-ссано пронесло.. )))
Кассано вечно под чем-то тяжёлым)