Гайч попал в сферу интересов клуба Серии А

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26 Января 2021, 08:23,
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Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов очередного европейского клуба, об этом сообщает издание Tuttomercatoweb. Подписать 21-летнего аргентинца хочет «Беневенто», выступающий в Серии А.
В настоящий момент стороны ведут переговоры об аренде Гайча до конца сезона-2020/2021.
Ранее сообщалось, что в подписании Адольфо заинтересованы «Дженоа», «Генк» и «Антверпен».
ЦСКА приобрел аргентинского форварда за 8,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги нападающий сыграл 13 поединков, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Беневенто, Адольфо Гайч