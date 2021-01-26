Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гайч попал в сферу интересов клуба Серии А

26 Января 2021, 08:23,

Global Look Press

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов очередного европейского клуба, об этом сообщает издание Tuttomercatoweb. Подписать 21-летнего аргентинца хочет «Беневенто», выступающий в Серии А.

В настоящий момент стороны ведут переговоры об аренде Гайча до конца сезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что в подписании Адольфо заинтересованы «Дженоа», «Генк» и «Антверпен».

ЦСКА приобрел аргентинского форварда за 8,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги нападающий сыграл 13 поединков, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Беневенто, Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола