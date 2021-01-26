Гайч попал в сферу интересов клуба Серии А

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов очередного европейского клуба, об этом сообщает издание Tuttomercatoweb. Подписать 21-летнего аргентинца хочет «Беневенто», выступающий в Серии А.

В настоящий момент стороны ведут переговоры об аренде Гайча до конца сезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что в подписании Адольфо заинтересованы «Дженоа», «Генк» и «Антверпен».

ЦСКА приобрел аргентинского форварда за 8,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги нападающий сыграл 13 поединков, в которых отметился лишь одной голевой передачей.