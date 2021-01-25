Голкипер «Алании»: «Ничего особенного в Максименко и Сафонове нет»

Страж ворот владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко и Матвея Сафонова, выступающего за «Краснодар».

«Ничего особенного в них нет. Могу быть не прав: может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел», - передает слова Солдатенко издание Sports.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний Максименко провел 19 поединков, в которых пропустил 20 голов.

21-летний Сафонов принял участие в 14 поединках Премьер-лиги, в которых пропустил 15 мячей.

РПЛ сейчас находится на зимнем перерыве. Сезон возобновится в конце февраля.