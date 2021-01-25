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Голкипер «Алании»: «Ничего особенного в Максименко и Сафонове нет»

25 Января 2021, 12:59,

Global Look Press

Страж ворот владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко и Матвея Сафонова, выступающего за «Краснодар».

«Ничего особенного в них нет. Могу быть не прав: может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел», - передает слова Солдатенко издание Sports.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний Максименко провел 19 поединков, в которых пропустил 20 голов.

21-летний Сафонов принял участие в 14 поединках Премьер-лиги, в которых пропустил 15 мячей.

РПЛ сейчас находится на зимнем перерыве. Сезон возобновится в конце февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Максименко, Матвей Сафонов, Ростислав Солдатенко
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Комментарии (1)
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Юбор
25 Января 2021, 15:26

Присоединяюсь, вратари среднего уровня, с существенными недостатками оба, и оба не прогрессируют.

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