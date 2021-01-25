Хабиб Нурмагомедов: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений»

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25 Января 2021, 10:45,
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший о завершении карьеры, планирует стать футболистом. Об этом 32-летний спортсмен сообщил посредством своего «Инстаграма».
«Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.
Стоит отметить, что Хабиб хорошо общается со Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и многими другими известными футболистами.
Ранее Нурмагомедов спрогнозировал, какие клубы выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хабиб Нурмагомедов
ай.. ну усе теперь берегись азар.. а то нарвешься.. )))
а ведь он меня только на год старше...Может мне тоже объявление повесить, мол, свободный агент, жду предложений.....
все таки удары в бошку не проходят бесследно , общение с великими футболистами ввело его в заблуждение ))) при всем моем ОГРОМНОМ уважении к этому парню , не стоит так шутить )))