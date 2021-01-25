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Журналист рассказал, когда Кокорин проведёт первую тренировку в «Фиорентине»

25 Января 2021, 08:27,

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Известный инсайдер Николо Скира высказался о деталях перехода российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин вскоре прилетит в Италию для прохождения медосмотра. После этого он подпишет соглашение с «фиалками», которое будет рассчитано до 2024-го года. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. 26-го января Александр проведет первую тренировку с командой», - гласит сообщение журналиста в «Твиттере».

После 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 21 очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч флорентийцы проведут на выезде против «Торино».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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