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​Переговоры «Спартака» по Промесу вышли на финальную стадию

24 Января 2021, 16:33,

Global Look Press

Нападающий «Аякса» Куинси Промес стал ближе к возвращению в «Спартак». Как сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», переговоры по этому трансферу вышли на финальную стадию.

Промес покинул «Спартак» в 2018 году после четырёх проведённых сезонов в составе команды. За этот период голландский форвард провёл за «красно-белых» сто тридцать пять игр в различных соревнованиях. В них Куинси забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.

Ранее стало известно, что подозрение в нанесении ножевого ранения не помешает Промесу покинуть Голландию.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Трансферы футбола - зима 2021
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