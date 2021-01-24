​Андрей Мостовой оценил крупную победу над «Пахтакором»

В воскресенье утром «Зенит» с крупным счётом 3:0 обыграл «Пахтакор» во втором контрольном поединке на сборе в ОАЭ. Полузащитник Андрей Мостовой, ставший автором дубля, оценил прошедший поединок.

«В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего - «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счётом», - приводятся слова Мостового на сайте «Зенита»

В этот же день «Зенит» проведёт ещё один контрольный матч. Соперником команды Сергея Семака будет солигорский «Шахтёр». Игра стартует в четыре часа вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» лидирует в чемпионате России с четырёхочковым отрывом от ближайшего преследователя.