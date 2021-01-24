​«Зенит» разгромил «Пахтакор» на сборе в ОАЭ

В воскресенье утром «Зенит» проводил второй контрольный матч на зимнем сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака разгромила «Пахтакор» с результатом 3:0. Андрей Мостовой оформил дубль, а ещё один гол на свой счёт записал Станислав Крапухин.

Стоит сказать, что игра проходила в формате двух таймов по сорок минут. В воскресенье питерцам предстоит провести ещё один контрольный поединок – против «Шахтёра» из Солигорска. Он стартует в четыре часа вечера по московскому времени.

Напомним, в первом товарищеском матче на сборе «Зенит» в четверг разгромил «Ригу», забив четыре безответных мяча.