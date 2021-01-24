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​«Зенит» разгромил «Пахтакор» на сборе в ОАЭ

24 Января 2021, 11:37,

Global Look Press

В воскресенье утром «Зенит» проводил второй контрольный матч на зимнем сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака разгромила «Пахтакор» с результатом 3:0. Андрей Мостовой оформил дубль, а ещё один гол на свой счёт записал Станислав Крапухин.

Стоит сказать, что игра проходила в формате двух таймов по сорок минут. В воскресенье питерцам предстоит провести ещё один контрольный поединок – против «Шахтёра» из Солигорска. Он стартует в четыре часа вечера по московскому времени.

Напомним, в первом товарищеском матче на сборе «Зенит» в четверг разгромил «Ригу», забив четыре безответных мяча.

Протокол игры  
Зенит 3:0 Пахтакор
(1:0) Мостовой Андрей 2'    
(2:0) Крапухин Станислав 17'    
(3:0) Мостовой Андрей 57'    
Васютин Александр Дуглас Сантос Круговой Данил Сазонов Саба Чистяков Дмитрий Прохин Данила Барриос Вилмар Мостовой Андрей Оздоев Магомед Шамкин Даниил Крапухин Станислав
Запасные: Погорелов Михаил Бязров Давид
Кувватов Санджар Алижонов Хожиакбар Исмаилов Анзур Кримец Егор Сайфиев Фаррух Собиржонов Асад Эркинов Хожимат Хамробеков Одилжон Сабирходжаев Сардор Диёр Холматов Дердийок Эрен
Запасные: Суюнов Элдорбек
24 января.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Пахтакор
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