​«Зенит» разгромил «Пахтакор» на сборе в ОАЭ

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24 Января 2021, 11:37,
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В воскресенье утром «Зенит» проводил второй контрольный матч на зимнем сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака разгромила «Пахтакор» с результатом 3:0. Андрей Мостовой оформил дубль, а ещё один гол на свой счёт записал Станислав Крапухин.
Стоит сказать, что игра проходила в формате двух таймов по сорок минут. В воскресенье питерцам предстоит провести ещё один контрольный поединок – против «Шахтёра» из Солигорска. Он стартует в четыре часа вечера по московскому времени.
Напомним, в первом товарищеском матче на сборе «Зенит» в четверг разгромил «Ригу», забив четыре безответных мяча.
Протокол игры
|(1:0) Мостовой Андрей 2'
|(2:0) Крапухин Станислав 17'
|(3:0) Мостовой Андрей 57'
24 января.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Пахтакор