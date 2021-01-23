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«Химки» усилятся защитником «Норрчепинга», на его счету 2 матча за сборную Швеции

23 Января 2021, 00:17,

Global Look Press

Защитник «Норрчепинга» Филип Дагерстол продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает sport24, швед сегодня пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Химками». Соглашение будет рассчитано на три года.

23-летний Дагерстол является воспитанником «Норрчепинга» и всю карьеру проводит в одном клубе. Трансферная стоимость Филипа по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в полтора миллиона евро.

Отметим, что на счету защитника два матча за сборную Швеции, за которую он дебютировал в январе 2017 года.

Напомним, что «Химки» испытывали финансовые трудности перед началом сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Химки, Трансферы футбола - зима 2021, Филип Дагерстол
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