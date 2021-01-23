«Химки» усилятся защитником «Норрчепинга», на его счету 2 матча за сборную Швеции

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23 Января 2021, 00:17,
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Защитник «Норрчепинга» Филип Дагерстол продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.
Как сообщает sport24, швед сегодня пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Химками». Соглашение будет рассчитано на три года.
23-летний Дагерстол является воспитанником «Норрчепинга» и всю карьеру проводит в одном клубе. Трансферная стоимость Филипа по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в полтора миллиона евро.
Отметим, что на счету защитника два матча за сборную Швеции, за которую он дебютировал в январе 2017 года.
Напомним, что «Химки» испытывали финансовые трудности перед началом сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Химки, Трансферы футбола - зима 2021, Филип Дагерстол