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​Бистрович сменил ЦСКА на «Касымпашу»

22 Января 2021, 17:24,

Евро-Футбол.Ру

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Кристияна Бистровича в «Касымпашу». Турецкий клуб арендовал двадцатидвухлетнего игрока до конца текущего сезона, после чего будет иметь возможность выкупить хорвата.

Кристиян Бистрович стал футболистом ЦСКА в январе 2018 года после перехода из «Славена». С тех пор хорватский игрок провёл за москвичей восемьдесят восемь матчей во всех соревнованиях. В них хавбек записал на свой счёт шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

«Касымпаша» на текущий момент занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиян Бистрович, Касымпаша, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
kalibr
22 Января 2021, 17:46

ДУ-РА-КИ! Крис был очень хорош...

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