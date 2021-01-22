​Бистрович сменил ЦСКА на «Касымпашу»

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22 Января 2021, 17:24,
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ЦСКА объявил о переходе полузащитника Кристияна Бистровича в «Касымпашу». Турецкий клуб арендовал двадцатидвухлетнего игрока до конца текущего сезона, после чего будет иметь возможность выкупить хорвата.
Кристиян Бистрович стал футболистом ЦСКА в январе 2018 года после перехода из «Славена». С тех пор хорватский игрок провёл за москвичей восемьдесят восемь матчей во всех соревнованиях. В них хавбек записал на свой счёт шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.
«Касымпаша» на текущий момент занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиян Бистрович, Касымпаша, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
ДУ-РА-КИ! Крис был очень хорош...