​Бистрович сменил ЦСКА на «Касымпашу»

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Кристияна Бистровича в «Касымпашу». Турецкий клуб арендовал двадцатидвухлетнего игрока до конца текущего сезона, после чего будет иметь возможность выкупить хорвата.

Кристиян Бистрович стал футболистом ЦСКА в январе 2018 года после перехода из «Славена». С тех пор хорватский игрок провёл за москвичей восемьдесят восемь матчей во всех соревнованиях. В них хавбек записал на свой счёт шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

«Касымпаша» на текущий момент занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.