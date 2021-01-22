​Уткин отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину»

В ближайшие дни Александр Кокорин примерит футболку «Фиорентины». Клуб Серии А уже договорился со «Спартаком» о переходе игрока. Кокорину осталось только пройти медицинское обследование и, если никаких проблем не будет выявлено, расписаться в контракте.

Несколько слов о переходе Кокорина в Серию А написал в Telegram известный журналист Василий Уткин. Он пожелал футболисту хорошего медосмотра и сообщил, что счастлив от этого трансфера. При этом Уткин счастлив не за Кокорина, который будет пробовать зарекомендовать себя в Европе, а за себя.

«Отныне Александр Кокорин вне актуальной повестки дня. Можно о нём не писать мучительно, и столь же мучительно не придумывать поводы его игнорировать», - объяснил свою позицию Уткин. «С глаз долой, из «телеги» вон», - добавил экс-комментатор.

Отметим, что в первой части сезона Александр Кокорин трижды травмировался и провёл за «Спартак» лишь десять игр. В них нападающий отметился двумя голами, причём оба забил с пенальти.