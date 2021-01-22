Давиташвили: «Матчи с «Рубином», конечно, принципиальные»

|
22 Января 2021, 00:36,
|
|
Игрок «Ротора» Зурико Давиташвили на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ягеллонией» (1:1).
- Для первого матча мы хорошо играли. Чуть-чуть, конечно, мы устали, но работаем хорошо. Первая игра на сборах всегда тяжелая.
- Сегодня вы отыграли только 45 минут. Как вы оцениваете свое физическое состояние?
- Физическое состояние? Хорошо. Могу играть и второй тайм, потому что все готовы к сборам.
- Вам удалось сегодня забить. Это ваш первый гол в «Роторе». Он в товарищеском матче. Когда начнете забивать в сезоне?
- Сразу с возобновлением сезона.
- Вас впереди ждут два матча с «Рубином». Будут ли они для вас принципиальными?
- Конечно, принципиальны. Но это товарищеские матчи. Более принципиальным будет матч 26 февраля против «Тамбова».
- Какое впечатление оставила польская «Ягеллония»?
- Хорошая сильная команда. Это уже последний матч, и через 10 дней там начнется сезон.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Ротор, Зурико Давиташвили