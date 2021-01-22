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Давиташвили: «Матчи с «Рубином», конечно, принципиальные»

22 Января 2021, 00:36,

Global Look Press

Игрок «Ротора» Зурико Давиташвили на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ягеллонией» (1:1).

- Для первого матча мы хорошо играли. Чуть-чуть, конечно, мы устали, но работаем хорошо. Первая игра на сборах всегда тяжелая.

- Сегодня вы отыграли только 45 минут. Как вы оцениваете свое физическое состояние?

- Физическое состояние? Хорошо. Могу играть и второй тайм, потому что все готовы к сборам.

- Вам удалось сегодня забить. Это ваш первый гол в «Роторе». Он в товарищеском матче. Когда начнете забивать в сезоне?

- Сразу с возобновлением сезона.

- Вас впереди ждут два матча с «Рубином». Будут ли они для вас принципиальными?

- Конечно, принципиальны. Но это товарищеские матчи. Более принципиальным будет матч 26 февраля против «Тамбова».

- Какое впечатление оставила польская «Ягеллония»?

- Хорошая сильная команда. Это уже последний матч, и через 10 дней там начнется сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Ротор, Зурико Давиташвили
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