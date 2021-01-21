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Аршавин: «Недавно мне предложили возобновить карьеру в Казахстане»

21 Января 2021, 13:49,

Динамо Москва

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане.

«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда», - передает слова Аршавина издание Sport24.

Напомним, что с 2016-го по 2018-й год Андрей защищал цвета «Кайрата». В составе этого коллектива россиянин выигрывал кубок и суперкубок Казахстана, а также завоевывал серебряные медали местного чемпионата.

В настоящий момент Аршавин занимает одну из руководящих должностей в «Зените».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Аршавин
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