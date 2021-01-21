Аршавин: «Недавно мне предложили возобновить карьеру в Казахстане»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане.

«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда», - передает слова Аршавина издание Sport24.

Напомним, что с 2016-го по 2018-й год Андрей защищал цвета «Кайрата». В составе этого коллектива россиянин выигрывал кубок и суперкубок Казахстана, а также завоевывал серебряные медали местного чемпионата.

В настоящий момент Аршавин занимает одну из руководящих должностей в «Зените».