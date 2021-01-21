Тедеско - о шансах остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, занимающий пост наставника московского «Спартака», ответил на вопрос о том, есть ли вероятность того, что он останется в российском клубе после завершения сезона.

«Не думаю. Я не меняю своих решений», - передает слова Тедеско издание «Спорт-экспресс».

Ранее немец заявил, что не станет подписывать новый трудовой договор с «красно-белыми». Действующий контракт рассчитан до лета 2021-го года.

По итогам 19 туров Премьер-лиги подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.