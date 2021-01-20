Лосюк покинул «Локомотив»

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20 Января 2021, 22:30,
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Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
«Клуб желает Андрею Юрьевичу удачи и успехов в будущих начинаниях», - говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».
Лосюк работал в московском клубе с 2019 года. Напомним, что ранее «Локомотив» покинул генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.
После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет тринадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Андрей Лосюк