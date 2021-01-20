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Состояние Малафеева оценивается как среднетяжелое

20 Января 2021, 20:48,

LiveSport.Ru

Появилась информация о состоянии бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, который был госпитализирован после заражения коронавирусом.

«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации», - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Вчера жена Малафеева сообщила о том, что одно из лёгких Вячеслава поражено на 70%.

Напомним, что Малафеев всю карьеру провёл в «Зените», с которым он четырежды выигрывал чемпионат России, трижды Кубок России и даже становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру футболиста Вячеслав завершил в 2016 году, после чего перешёл к работе в клубе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вячеслав Малафеев
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