Состояние Малафеева оценивается как среднетяжелое

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20 Января 2021, 20:48,
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Появилась информация о состоянии бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, который был госпитализирован после заражения коронавирусом.
«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации», - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Вчера жена Малафеева сообщила о том, что одно из лёгких Вячеслава поражено на 70%.
Напомним, что Малафеев всю карьеру провёл в «Зените», с которым он четырежды выигрывал чемпионат России, трижды Кубок России и даже становился обладателем Кубка УЕФА.
Карьеру футболиста Вячеслав завершил в 2016 году, после чего перешёл к работе в клубе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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