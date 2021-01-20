Состояние Малафеева оценивается как среднетяжелое

Появилась информация о состоянии бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, который был госпитализирован после заражения коронавирусом.

«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации», - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Вчера жена Малафеева сообщила о том, что одно из лёгких Вячеслава поражено на 70%.

Напомним, что Малафеев всю карьеру провёл в «Зените», с которым он четырежды выигрывал чемпионат России, трижды Кубок России и даже становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру футболиста Вячеслав завершил в 2016 году, после чего перешёл к работе в клубе.