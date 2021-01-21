Пожизненно без футбола или как жить дальше

Дисквалификации – неотъемлемая часть футбольной жизни. И речь не только про красные карточки, из-за которых приходится пропустить следующий матч. Бывают отстранения и куда хуже, когда игроку, тренеру, арбитру или начальству футбольного клуба приходится покинуть футбол на месяц, год, а то и вовсе на всю жизнь. О таких ситуациях мы и вспомним в этой статье.

Совсем недавно появилась новость, которая всколыхнула российский футбол. Известие пришло из ФНЛ. «Динамо» Брянск в матче 6-го тура против «Иртыша» из Омска одержало победу 1:0, но позже стало известно, что в составе хозяев на поле вышли футболисты с положительным тестом на коронавирус. 15 января КДК РФС постановил: техническое поражение для Брянска, штраф на 1,5 миллиона рублей и отстранение главного тренера Александра Горбачева на год, а начальника команды, Валерия Корнеева – пожизненно. Справедливое ли это наказание за нарушение, которое подразумевало риск жизнями футболистов, причем не только из твоей команды?

Коронавирус внёс свои изменения в нашу жизнь. До пандемии, пожизненные отстранения происходили обычно по причине договорных матчей. Так, встреча в Кубке России 2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром», которая вряд ли бы привлекла столь большое внимание, если бы не оказалась в центре громкого скандала о договоренности Олега Баяна – исполнительного директора «Чайки» с главным арбитром – Максимом Матюниным.

Оба были отстранены от футбола пожизненно, а команде из села Песчанокопского засчитано техническое поражение. Правда, на вынесение этого решения КДК РФС потребовалось куда больше времени, чем в случае с Брянском, целых 2,5 года. По официальным данным Матюнин получил сумму в размере 200 тысяч рублей, причем через перевод средств на карту девушки Максима.

Кстати, для «Чайки» это далеко не единственный случай «договорняка». После матча с «Дружбой» в ФНЛ, КДК также пожизненно запретил трем арбитрам Качанову, Мезенцеву и Степанищеву заниматься футбольной деятельностью. Со стороны «Чайки» виновным вновь оказался Олег Баян, который и вступил в сговор с арбитрами.

За договорные встречи достается и игрокам. Российский защитник Дмитрий Айдов, игравший за «Волгу», «Нижний Новгород», «Анжи» и еще несколько других российских футбольных клубов, был обвинен в сдаче двух матчей Высшей лиги Беларуси, когда он играл за «Гомель» в 2018 году. По официальным данным суммарно за две игры против «БАТЭ» и брестского «Динамо» Айдов получил 22 тысячи долларов. История получила свою закономерную концовку в августе 2020 года, когда сначала Белорусская федерация футбола, а спустя три месяца и ФИФА, пожизненно отстранили защитника от футбольной деятельности.

Бывают и довольно спорные отстранения, навеянные духом времени. Так, например, УЕФА пожизненно отстранила сотрудника ФК «Карабах» Нурлана Ибрагимова за оскорбительные высказывания в адрес армян, которые он написал на своей странице в социальной сети в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Представленные случаи далеко не единственные в футбольном мире. Очевидно, что всегда нужно правильно рассуждать над своими поступками, иначе шанс потерять работу или возможность участия в любимом деле, очень высок.

Константин Лицин