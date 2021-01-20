«Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину

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20 Января 2021, 12:35,
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«Фиорентина» действительно заинтересована в подписании российского нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего за московский «Спартак». Об этом рассказал директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.
«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-экспресс».
Ранее появилась информация, что 29-летний нападающий является приоритетной целью флорентийского клуба.
В нынешнем сезоне РПЛ Кокорин провел восемь поединков, забил два гола и сделал результативную передачу. Контракт форварда рассчитан до лета 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
ОК, остаётся провалиться в Фиорентине и обратно в Сочи.
ай.. чой-та я сомневаюсь шо он там медкомиссию пройдет, если еще канеш до этого на первом скачке не обломица.. )))