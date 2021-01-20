Кокорин - приоритетная трансферная цель клуба Серии А

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно данным инсайдера, заполучить 29-летнего российского футболиста хочет «Фиорентина». Кокорин является приоритетным вариантом усиления атакующей линии для флорентийского клуба.

В составе «красно-белых» Александр выступает с лета 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон.

В текущем сезоне чемпионата России нападающий сыграл восемь поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.