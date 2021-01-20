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Кокорин - приоритетная трансферная цель клуба Серии А

20 Января 2021, 08:40,

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно данным инсайдера, заполучить 29-летнего российского футболиста хочет «Фиорентина». Кокорин является приоритетным вариантом усиления атакующей линии для флорентийского клуба.

В составе «красно-белых» Александр выступает с лета 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон.

В текущем сезоне чемпионата России нападающий сыграл восемь поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (4)
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0
andi
20 Января 2021, 09:13

Вот выдумщики.Он у нас не кому не нужен, а еще в Италии.

1
ЯРЫЙ БРЮС
20 Января 2021, 08:58

ну сколько можно шутить и мусолить это дерево

0
Манчестерский Иппатий
20 Января 2021, 08:48

А у них там в Италии корейцы по кафе ходят? А то ведь нечем будет заняться Кокоше...

0
Zenituwka
20 Января 2021, 08:52

Ходят, но не такие борзые и не имеющие такой власти

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