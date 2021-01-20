Кокорин - приоритетная трансферная цель клуба Серии А

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20 Января 2021, 08:40,
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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио.
Согласно данным инсайдера, заполучить 29-летнего российского футболиста хочет «Фиорентина». Кокорин является приоритетным вариантом усиления атакующей линии для флорентийского клуба.
В составе «красно-белых» Александр выступает с лета 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон.
В текущем сезоне чемпионата России нападающий сыграл восемь поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
Вот выдумщики.Он у нас не кому не нужен, а еще в Италии.
ну сколько можно шутить и мусолить это дерево
А у них там в Италии корейцы по кафе ходят? А то ведь нечем будет заняться Кокоше...
Ходят, но не такие борзые и не имеющие такой власти