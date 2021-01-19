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Малафеев угодил в больницу из-за коронавируса

19 Января 2021, 22:54,

LiveSport.Ru

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован в больницу. Об этом в Инстаграме сообщила его жена Екатерина Малафеева.

По словам Екатерины, несколько дней назад Вячеслав заболел коронавирусом, и сегодня его состояние ухудшилось. Обследование показало, что одно лёгкое поражено на 40% а другое — на 70%. После обследования было принято решение о госпитализации Малафеева.

Напомним, что 41-летний экс-футболист всю карьеру провел в «Зените» на позиции вратаря и в 328 матчах пропустил 311 голов, а также отыграл 29 поединков в составе сборной России, в которых не справился с 24 ударами противников.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Вячеслав Малафеев
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