Малафеев угодил в больницу из-за коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован в больницу. Об этом в Инстаграме сообщила его жена Екатерина Малафеева.

По словам Екатерины, несколько дней назад Вячеслав заболел коронавирусом, и сегодня его состояние ухудшилось. Обследование показало, что одно лёгкое поражено на 40% а другое — на 70%. После обследования было принято решение о госпитализации Малафеева.

Напомним, что 41-летний экс-футболист всю карьеру провел в «Зените» на позиции вратаря и в 328 матчах пропустил 311 голов, а также отыграл 29 поединков в составе сборной России, в которых не справился с 24 ударами противников.