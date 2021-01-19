Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​В «Рубине» появилась женская команда

19 Января 2021, 14:52,

Рубин

«Рубин» посредством своего официального сайта объявил о создании женской команды, которая выступит в новом сезоне Суперлиги.

Тренером женской команды «Рубина» станет Ольга Васильева. На протяжении трёх последних лет она возглавляла клуб «Мирас», представляющий Казань.

Сезон в женской Суперлиге стартует в марте. Чемпионат проводится по системе «весна-осень». В двух последних сезонах чемпионом России становилась женская команда ЦСКА, а женская команда «Локомотива» занимала второе место.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин
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