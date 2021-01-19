Сутормин – о провале в Лиге чемпионов: «Разница в квалификации игроков»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин порассуждал о провале российских клубов в Лиге чемпионов.

«Разница в квалификации игроков, уровень мастерства у большинства футболистов выше. В скорости, в передвижениях», - цитирует Сутормина пресс-служба клуба.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а вот в Лиге чемпионов дела у питерцев не сложились, подопечные Сергея Семака заняли последнее место в группе.

Российских болельщиков порадовал только «Краснодар», который выступит в плей-офф Лиги Европы весной. «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах в еврокубках.