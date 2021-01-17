Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Генк» интересуется Гайчем

17 Января 2021, 18:18,

Global Look Press

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Бельгии.

Как сообщает Voetbal24, за аргентинцем следит «Генк», который видит в лице Гайча замену Полу Онуачу. Нигериец в ближайшее время может перейти в «Лион». Отмечается, что интерес к нападающему ЦСКА проявляют и клубы из Германии.

«Армейцы» заплатили за 21-летнего Гайча восемь с половиной миллионов летом. В нынешнем сезоне форвард сыграл восемнадцать матчей за московский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Адольфо согласился на переход в «Дженоа», но официальной информации пока не поступало.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Генк, Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола