«Генк» интересуется Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Бельгии.

Как сообщает Voetbal24, за аргентинцем следит «Генк», который видит в лице Гайча замену Полу Онуачу. Нигериец в ближайшее время может перейти в «Лион». Отмечается, что интерес к нападающему ЦСКА проявляют и клубы из Германии.

«Армейцы» заплатили за 21-летнего Гайча восемь с половиной миллионов летом. В нынешнем сезоне форвард сыграл восемнадцать матчей за московский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Адольфо согласился на переход в «Дженоа», но официальной информации пока не поступало.