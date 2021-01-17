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​Хендрикс проводит первую тренировку в «Спартаке»

17 Января 2021, 10:56,

Global Look Press

В субботу стало известно о том, что Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака», подписав контракт на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования. В воскресенье двадцатипятилетний голландец проводит первую тренировку в московском клубе. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Артём Калинин.

 

Йоррит Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ. Полузащитник является воспитанником клуба из Эйндховена и провёл за него 239 игр в различных соревнованиях.

Добавим, что «Спартак» несколько дней назад начал первый зимний сбор в Дубае.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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