​Хендрикс проводит первую тренировку в «Спартаке»

В субботу стало известно о том, что Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака», подписав контракт на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования. В воскресенье двадцатипятилетний голландец проводит первую тренировку в московском клубе. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Артём Калинин.

Йоррит Хендрикс выходит на свою первую тренировку в Спартаке pic.twitter.com/Iij1tE7e6a — Artem Kalinin (@kalininart) January 17, 2021

Йоррит Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ. Полузащитник является воспитанником клуба из Эйндховена и провёл за него 239 игр в различных соревнованиях.

Добавим, что «Спартак» несколько дней назад начал первый зимний сбор в Дубае.