​Хендрикс проводит первую тренировку в «Спартаке»

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17 Января 2021, 10:56,
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В субботу стало известно о том, что Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака», подписав контракт на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования. В воскресенье двадцатипятилетний голландец проводит первую тренировку в московском клубе. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Артём Калинин.
Йоррит Хендрикс выходит на свою первую тренировку в Спартаке pic.twitter.com/Iij1tE7e6a— Artem Kalinin (@kalininart) January 17, 2021
Йоррит Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ. Полузащитник является воспитанником клуба из Эйндховена и провёл за него 239 игр в различных соревнованиях.
Добавим, что «Спартак» несколько дней назад начал первый зимний сбор в Дубае.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс