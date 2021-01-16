​Экс-игрок ЦСКА Сергей Родин умер в 39 лет

|
16 Января 2021, 23:37,
|
|
Агент Алексей Сафонов посредством своей страницы в Twitter сообщил о смерти бывшего футболиста ЦСКА Сергея Родина. Двадцать четвёртого января ему исполнилось бы сорок лет…
На вопрос одного из пользователей об обстоятельствах смерти Родина Сафонов ответил: «Не проснулся и всё».
Сергей Родин занимался в академии ЦСКА и провёл за первую команду семь матчей, став бронзовым призёром чемпионата России 1999 года. Также Родин выступал за «Анжи», «Спортакадемклуб», смоленский «Кристалл», «Новокузнецк», саратовский «Сокол» и «Кубань».
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Сергея Родина.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сергей Родин