Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Экс-игрок ЦСКА Сергей Родин умер в 39 лет

16 Января 2021, 23:37,

Depositphotos

Агент Алексей Сафонов посредством своей страницы в Twitter сообщил о смерти бывшего футболиста ЦСКА Сергея Родина. Двадцать четвёртого января ему исполнилось бы сорок лет…

На вопрос одного из пользователей об обстоятельствах смерти Родина Сафонов ответил: «Не проснулся и всё».

Сергей Родин занимался в академии ЦСКА и провёл за первую команду семь матчей, став бронзовым призёром чемпионата России 1999 года. Также Родин выступал за «Анжи», «Спортакадемклуб», смоленский «Кристалл», «Новокузнецк», саратовский «Сокол» и «Кубань».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Сергея Родина.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сергей Родин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола