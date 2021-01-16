​Экс-игрок ЦСКА Сергей Родин умер в 39 лет

Агент Алексей Сафонов посредством своей страницы в Twitter сообщил о смерти бывшего футболиста ЦСКА Сергея Родина. Двадцать четвёртого января ему исполнилось бы сорок лет…

На вопрос одного из пользователей об обстоятельствах смерти Родина Сафонов ответил: «Не проснулся и всё».

Сергей Родин занимался в академии ЦСКА и провёл за первую команду семь матчей, став бронзовым призёром чемпионата России 1999 года. Также Родин выступал за «Анжи», «Спортакадемклуб», смоленский «Кристалл», «Новокузнецк», саратовский «Сокол» и «Кубань».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Сергея Родина.