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Адамов сменил «Ахмат» на «Урал»

16 Января 2021, 11:14,

Global Look Press

Защитник Арсен Адамов, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я был очень рад. Примерно через неделю руководства клубов договорились между собой, и теперь я стал игроком «Урала», - сказал Адамов.

Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям портала Transfermarkt, контракт 21-летнего игрока рассчитан на 2,5 года. За новый коллектив Арсен будет выступать под номером 22.

В текущем сезоне чемпионата России Адамов сыграл три поединка и получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Арсен Адамов
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