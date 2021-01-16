Адамов сменил «Ахмат» на «Урал»

Защитник Арсен Адамов, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я был очень рад. Примерно через неделю руководства клубов договорились между собой, и теперь я стал игроком «Урала», - сказал Адамов.

Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям портала Transfermarkt, контракт 21-летнего игрока рассчитан на 2,5 года. За новый коллектив Арсен будет выступать под номером 22.

В текущем сезоне чемпионата России Адамов сыграл три поединка и получил желтую карточку.