Адамов сменил «Ахмат» на «Урал»

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16 Января 2021, 11:14,
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Защитник Арсен Адамов, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале». Об этом рапортует пресс-служба клуба.
«Мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я был очень рад. Примерно через неделю руководства клубов договорились между собой, и теперь я стал игроком «Урала», - сказал Адамов.
Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям портала Transfermarkt, контракт 21-летнего игрока рассчитан на 2,5 года. За новый коллектив Арсен будет выступать под номером 22.
В текущем сезоне чемпионата России Адамов сыграл три поединка и получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Арсен Адамов