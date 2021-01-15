Ломбертс: «Лучше я умру от вакцины, чем от скуки»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о вакцинации от коронавируса.

«Да, очень надеюсь, что эти прививки вернут нам свободу. Не знаю, конечно, насколько это безопасно. Но лучше я умру от вакцины, чем от скуки», - цитирует Ломбертса sport24.

Бельгийский защитник выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 годы. За это время Ломбертс сыграл за питерский клуб 290 матчей во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал семь голевых передач.

Ломбертс четырежды становился чемпионом России, дважды побеждал в Кубке России. В сезоне-2007/08 бельгиец в составе «Зенита» выиграл Кубок УЕФА.