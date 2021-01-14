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​Гайч может сменить ЦСКА на «Унион Берлин»

14 Января 2021, 17:57,

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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в немецкий «Унион Берлин». Как сообщает TuttoMercatoWeb, речь идёт об аренде до конца текущего сезона.

Гайч стал игроком ЦСКА летом прошлого года, перебравшись в клуб из аргентинского «Сан-Лоренсо». Тем не менее, 21-летний аргентинский нападающий до сих пор толком себя не проявил, забив только один гол в восемнадцати матчах за «армейцев» в различных соревнованиях.

За последний год трансферная стоимость Адольфо Гайча во версии авторитетного портала transfermarkt снизилась с 12 до 9 миллионов евро. Контакт игрока с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Унион Берлин, Адольфо Гайч
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