​Гайч может сменить ЦСКА на «Унион Берлин»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в немецкий «Унион Берлин». Как сообщает TuttoMercatoWeb, речь идёт об аренде до конца текущего сезона.

Гайч стал игроком ЦСКА летом прошлого года, перебравшись в клуб из аргентинского «Сан-Лоренсо». Тем не менее, 21-летний аргентинский нападающий до сих пор толком себя не проявил, забив только один гол в восемнадцати матчах за «армейцев» в различных соревнованиях.

За последний год трансферная стоимость Адольфо Гайча во версии авторитетного портала transfermarkt снизилась с 12 до 9 миллионов евро. Контакт игрока с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.