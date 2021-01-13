​Лучший бомбардир молодёжки ЦСКА поедет на сборы с основой

Лучший бомбардир молодёжного состава ЦСКА Владислав Яковлев отправится на зимние сборы с основной командой. Об этом говорится на страничке молодёжной команды и академии «армейцев» в Instagram.

19-летний Яковлев в двенадцати матчах Молодёжного первенства текущего сезона записал на свой счёт девять голов и четыре результативных паса на партнёров. Владислав является лучшим бомбардиром молодёжки «армейцев».

Отметим, что основа ЦСКА проведёт сбор в испанском Кампоаморе, в то время как молодёжная команда будет заниматься в Турции.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.