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​Лучший бомбардир молодёжки ЦСКА поедет на сборы с основой

13 Января 2021, 18:31,

Евро-Футбол.Ру

Лучший бомбардир молодёжного состава ЦСКА Владислав Яковлев отправится на зимние сборы с основной командой. Об этом говорится на страничке молодёжной команды и академии «армейцев» в Instagram.

19-летний Яковлев в двенадцати матчах Молодёжного первенства текущего сезона записал на свой счёт девять голов и четыре результативных паса на партнёров. Владислав является лучшим бомбардиром молодёжки «армейцев».

Отметим, что основа ЦСКА проведёт сбор в испанском Кампоаморе, в то время как молодёжная команда будет заниматься в Турции.  

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Владислав Яковлев
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