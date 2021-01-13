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У главного тренера «Локомотива» Николича умер отец

13 Января 2021, 09:14,

Global Look Press

У главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича скончался отец. Причиной смерти стал инсульт.

«В семье главного тренера «Локомотива» Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК «Локомотив» выражает соболезнования Марко и его семье», - гласит сообщение «железнодорожников».

Напомним, что сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае прошлого года, сменив у руля команды Юрия Сёмина.

После 19 туров российской Премьер-лиги столичный коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды 28 набранных очков. В первом матче после зимнего перерыва «Локо» на своем поле примет ЦСКА. Игра пройдет 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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