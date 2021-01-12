ПСВ объявил о договорённости со «Спартаком» по трансферу Хендрикса

ПСВ объявил о договорённости с московским «Спартаком» относительно перехода Йоррита Хендрикса.

Как сообщила пресс-служба голландского клуба, осталось уладить некоторые формальности, после чего футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с «красно-белыми».

«В жизни иногда наступает момент, когда вам нужно уйти. Большую часть своей карьеры я провёл в ПСВ и очень горжусь этим. У меня есть много прекрасных воспоминаний о времени, проведённом в клубе. Я всегда буду с теплотой вспоминать ПСВ, работников этого клуба и болельщиков. Я с нетерпением жду нового приключения», - цитирует Хендрикса пресс-служба ПСВ.