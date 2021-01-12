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​Представитель хавбека «Милана» Крунича ответил на вопрос об интересе ЦСКА

12 Января 2021, 14:11,

Global Look Press

Один из представителей полузащитника «Милана» Раде Крунича Марко Стойянович ответил корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву на вопрос о будущем своего клиента.

«Правда ли, что ЦСКА интересуется Круничем? Могу сказать, что Раде прекрасный игрок, и многие клубы проявляют к нему интерес. Что касается переговоров, то не уверен, что мне о них известно, но посмотрим, что будет дальше», - загадочно ответил Марко.

Раде Крунич в текущем сезоне провёл за «Милан» двадцать матчей во всех соревнованиях. В них 27-летний полузащитник, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро, забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Раде Крунич
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