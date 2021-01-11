«Уфа» анонсировала переговоры с Газизовым

Футбольный функционер Шамиль Газизов, который находится без работы после увольнения из московского «Спартака», может вернуться на пост генерального директора «Уфы». Об этом изданию «Спорт-экспресс» рассказал председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

«До середины января он берет паузу, приходит в себя. Нет смысла торопить. В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет озвучено», - сказал Мурзагулов.

Газизов занимал должность гендиректора «Уфы» на протяжении десяти лет. Прошлым летом его пригласили в «Спартак» после отставки Томаса Цорна. Газизов проработал в стане «красно-белых» всего пять месяцев.