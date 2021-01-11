Промес лайкнул предложение о возвращении в «Спартак»

Голландский вингер Куинси Промес, выступающий за амстердамский «Аякс», разместил в своем «Инстаграме» снимок с тренировки команды. Фанаты «Спартака» в комментариях под постом призвали игрока вернуться в московский клуб.

Промес поставил лайк под комментарием «Давай в «Спартак». Это сообщение набрало уже более 200 отметок «нравится».

Куинси выступал за «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. В Премьер-лиге голландец сыграл 115 матчей, отметившись 59 забитыми мячами.

В текущем сезоне Эредивизии Промес провел 15 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти).