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Промес лайкнул предложение о возвращении в «Спартак»

11 Января 2021, 12:21,

Global Look Press

Голландский вингер Куинси Промес, выступающий за амстердамский «Аякс», разместил в своем «Инстаграме» снимок с тренировки команды. Фанаты «Спартака» в комментариях под постом призвали игрока вернуться в московский клуб.

Промес поставил лайк под комментарием «Давай в «Спартак». Это сообщение набрало уже более 200 отметок «нравится».

Куинси выступал за «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. В Премьер-лиге голландец сыграл 115 матчей, отметившись 59 забитыми мячами.

В текущем сезоне Эредивизии Промес провел 15 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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