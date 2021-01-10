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​Ещенко и Ребров продлили контракты со «Спартаком»

10 Января 2021, 14:56,

fratria.ru

Защитник Андрей Ещенко и вратарь Артём Ребров продлили контракты со «Спартаком» до конца сезона 2021/2022. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

36-летний Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За этот период он провёл 106 матчей во всех соревнованиях, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса.

36-летний Артём Ребров играет за «красно-белых» с лета 2011 года. Проведя в московском клубе практически десять лет, вратарь провёл 131 матч, пропустил 151 гол и 47 раз ушёл с поля без пропущенного гола.

После первой части текущего сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Артём Ребров, Андрей Ещенко
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