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Агент: «Кокорин хочет завоевать титул со «Спартаком»

09 Января 2021, 17:01,

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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к игроку.

«Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с «красно-белыми» титул», - сказал агент в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны «Ромы» и «Фиорентины».

Александр перешел в «Спартак» летом 2020-го года, подписав контракт по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел восемь матчей, в которых забил два гола с пенальти.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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