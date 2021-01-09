Агент: «Кокорин хочет завоевать титул со «Спартаком»

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09 Января 2021, 17:01,
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к игроку.
«Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с «красно-белыми» титул», - сказал агент в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны «Ромы» и «Фиорентины».
Александр перешел в «Спартак» летом 2020-го года, подписав контракт по схеме «3+1».
В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел восемь матчей, в которых забил два гола с пенальти.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин