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«Урал» близок к подписанию экс-игрока «Викинга»

06 Января 2021, 10:29,

Global Look Press

Екатеринбургский «Урал» может усилиться бывшим полузащитником «Викинга» Йилдреном Ибрахимаем в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание VG.

Как информирует источник, 25-летний хавбек уже провел переговоры с российским клубом и договорился о подписании трудового соглашения. Отмечается, что игрок перейдет в «Урал» на правах свободного агента, поскольку у него на днях истек контракт с норвежским клубом.

В минувшем сезоне полузащитник забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии.

На зимний перерыв «Урал» ушел на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Трансферы футбола - зима 2021, Викинг, Йилдрен Ибрахимай
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