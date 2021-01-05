Романцев: «Жаль только трудов Палыча, который из руин поднимал свой «Локо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев без удивления воспринял серьёзные перемены в руководстве «Локомотива», который после 19 туров чемпионата России идёт на восьмом месте, а в Лиге чемпионов занял четвертое место в группе.

— Нисколько — ломать, не строить. Жаль только трудов Палыча, который из руин поднимал свой «Локо». Но такова наша профессия... - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом тогдашний президент «Локомотива» Василий Кикнадзе не продлил контракт с Юрием Сёминым и сделал ставку на сербского специалиста Марко Николича. В итоге в декабре Кикнадзе отправили в отставку, поставив на его место Владимира Леонченко.