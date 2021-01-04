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​Советник «Спартака» отреагировал на информацию о приглашении Донадони

04 Января 2021, 16:40,

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Советник «Спартака» Франко Камоцци отреагировал на информацию о том, что он предложил экс-тренеру сборной Италии Роберто Донадони возглавить московскую команду летом после ухода Доменико Тедеско.

«Лживые новости. Хорошего дня», - приводит слова Камоцци журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Роберто Донадони в настоящий момент находится без работы. Тренер известен во многом благодаря работе со сборной Италии в период с 2006 по 2008 год.

Напомним, ранее Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Трудовое соглашение немецкого специалиста истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Роберто Донадони, Франко Камоцци
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