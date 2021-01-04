​Бывший тренер сборной Италии отказался сменить Тедеско в «Спартаке»

Бывший тренер национальной сборной Италии Роберто Донадони отказался возглавить «Спартак». Предложение 57-летнему специалисту делал советник московского клуба Франко Камоцци, пишет Telegram-канал Sport_inside.

Отмечается, что речь шла о предложении занять тренерский мостик «красно-белых» будущим летом, когда Доменико Тедеско оставит должность в связи с истечением срока контракта. Донадони москвичи предложили зарплату в размере двух миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Роберто Донадони возглавлял сборную Италии с 2006 по 2008 год. В настоящий момент тренер находится без работы.