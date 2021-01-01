Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Артём Дзюба опубликовал видео с поздравлением

01 Января 2021, 14:47,

Instagram

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал на своей странице в Instagram видео. Известный футболист поздравил общественность с Новым годом.

По мнению Дзюбы, Новый год является лучшим из существующих праздников. Футболист надеется, что каждый в этот праздник проведёт время со своими близкими.

 

В сезоне 2020/2021 Артём Дзюба провёл за «Зенит» двадцать три матча в различных соревнованиях. Форвард забил тринадцать голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

После первой части сезона «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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