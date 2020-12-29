«Маккаби» из Хайфы не отпустил своего капитана в ЦСКА

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави интересен московскому ЦСКА. «Армейцы» сделали предложение израильтянам о переходе 24-летнего футболиста, но получили отказ. Об этом сообщает пресс-служба «Маккаби». ЦСКА предлагал арендовать игрока с правом выкупа контракта, но в команде из Хайфы заявили, что воспитанник и капитан команды должен помочь удачно выступить в текущем сезоне.

В текущем сезоне Лави провел 16 матчей за лидеров чемпионата Израиля. Трансферная стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро.