«Маккаби» из Хайфы не отпустил своего капитана в ЦСКА

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29 Декабря 2020, 17:59,
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Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави интересен московскому ЦСКА. «Армейцы» сделали предложение израильтянам о переходе 24-летнего футболиста, но получили отказ. Об этом сообщает пресс-служба «Маккаби». ЦСКА предлагал арендовать игрока с правом выкупа контракта, но в команде из Хайфы заявили, что воспитанник и капитан команды должен помочь удачно выступить в текущем сезоне.
В текущем сезоне Лави провел 16 матчей за лидеров чемпионата Израиля. Трансферная стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Маккаби Хайфа, Нета Лави