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«Маккаби» из Хайфы не отпустил своего капитана в ЦСКА

29 Декабря 2020, 17:59,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави интересен московскому ЦСКА. «Армейцы» сделали предложение израильтянам о переходе 24-летнего футболиста, но получили отказ. Об этом сообщает пресс-служба «Маккаби». ЦСКА предлагал арендовать игрока с правом выкупа контракта, но в команде из Хайфы заявили, что воспитанник и капитан команды должен помочь удачно выступить в текущем сезоне.

В текущем сезоне Лави провел 16 матчей за лидеров чемпионата Израиля. Трансферная стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Маккаби Хайфа, Нета Лави
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