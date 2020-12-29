Кварацхелия - лучший футболист Грузии в 2020 году

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29 Декабря 2020, 13:53,
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Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил награду лучшему футболисту Грузии по итогам 2020-го года.
Федерация футбола Грузии признала 19-летнего хавбека лучшим игроком страны на ежегодной церемонии награждения, об этом рапортует пресс-служба российского клуба.
Хвича пополнил ряды «Рубина» в июле 2019-го года. Полузащитник подписал с клубом долгосрочное соглашение, которое рассчитано до середины 2024-го года.
Кварацхелия отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 16 поединках чемпионата России.
По итогам 19 туров РПЛ «Рубин» с 28 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хвича Кварацхелия