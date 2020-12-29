Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кварацхелия - лучший футболист Грузии в 2020 году

29 Декабря 2020, 13:53,

Global Look Press

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил награду лучшему футболисту Грузии по итогам 2020-го года.

Федерация футбола Грузии признала 19-летнего хавбека лучшим игроком страны на ежегодной церемонии награждения, об этом рапортует пресс-служба российского клуба.

Хвича пополнил ряды «Рубина» в июле 2019-го года. Полузащитник подписал с клубом долгосрочное соглашение, которое рассчитано до середины 2024-го года.

Кварацхелия отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 16 поединках чемпионата России.

По итогам 19 туров РПЛ «Рубин» с 28 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола