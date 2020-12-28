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​Футболисты «Динамо» исполнили новогоднюю песню

28 Декабря 2020, 16:44,

Global Look Press

В воскресенье не только в России, но и в Европе восхищались новогодним роликом «Рубина», в котором Леонид Слуцкий исполнил песню на английском языке. Московское «Динамо» решило не отставать от своих коллег из Казани и тоже показало видео, на котором представители клуба и команды поют новогоднюю песню. В ней «бело-голубые» вспоминают успехи и неудачи уходящего года и с оптимизмом смотрят в будущий год.

 

После девятнадцати туров российской Премьер-лиги «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одиннадцать очков. По ходу сезона команды возглавил немецкий специалист Сандро Шварц.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва
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