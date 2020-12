Слуцкий исполнил рождественскую песню на английском (видео)

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео с участием главного тренера клуба Леонида Слуцкого.

Наставник казанцев исполнил рождественскую песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you», в видео приняли участие и игроки «Рубина», в том числе и полузащитник Дмитрий Тарасов, контракт которого с клубом истекает через четыре дня.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего пятым «Ростова» всего на четыре очка.

В первом матче после перерыва подопечным Леонида Слуцкого предстоит принять сыграть в гостях против московского «Спартака».