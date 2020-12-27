Слуцкий исполнил рождественскую песню на английском (видео)

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27 Декабря 2020, 21:12,
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Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео с участием главного тренера клуба Леонида Слуцкого.
Наставник казанцев исполнил рождественскую песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you», в видео приняли участие и игроки «Рубина», в том числе и полузащитник Дмитрий Тарасов, контракт которого с клубом истекает через четыре дня.
После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего пятым «Ростова» всего на четыре очка.
В первом матче после перерыва подопечным Леонида Слуцкого предстоит принять сыграть в гостях против московского «Спартака».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий