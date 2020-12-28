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​Цорн назвал самую большую проблему работы в «Спартаке»

28 Декабря 2020, 16:25,

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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился впечатлениями о своей работе.

«В «Спартаке» у меня была полная свобода выбора не только в плане формирования состава, но в плане структуры всего клуба. Это, конечно, влечёт за собой огромную ответственность перед владельцем, болельщиками, СМИ и ветеранами клуба. В качестве основного момента я бы назвал возможность спроектировать каждый отдел в соответствии со своими идеями. Такая свобода не является чем-то само собой разумеющимся, даже в частных структурах.

Самые большие проблемы? Для меня одной из самых больших проблем в клубе такого медийного уровня, как «Спартак» - помимо постоянного давления и необходимости быть успешным – было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем», - сказал Цорн в интервью Lawyers Magazine.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Томас Цорн
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