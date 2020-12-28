​Цорн назвал самую большую проблему работы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился впечатлениями о своей работе.

«В «Спартаке» у меня была полная свобода выбора не только в плане формирования состава, но в плане структуры всего клуба. Это, конечно, влечёт за собой огромную ответственность перед владельцем, болельщиками, СМИ и ветеранами клуба. В качестве основного момента я бы назвал возможность спроектировать каждый отдел в соответствии со своими идеями. Такая свобода не является чем-то само собой разумеющимся, даже в частных структурах.

Самые большие проблемы? Для меня одной из самых больших проблем в клубе такого медийного уровня, как «Спартак» - помимо постоянного давления и необходимости быть успешным – было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем», - сказал Цорн в интервью Lawyers Magazine.