​Болельщики назвали самые скандальные клубы чемпионата России в 2020 году

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25 Декабря 2020, 20:50,
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Непростой 2020 год уходит в историю, и самое время подводить какие-то итоги, в том числе и в футбольном плане. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попросило своих любимых читателей назвать наиболее скандальные клубы чемпионата России в уходящем году.
Первое место в опросе более чем уверенно занял московский «Спартак», получив почти 49% голосов. На второй строчке оказался «Зенит» с показателем в 23,6% голосов. Тройку весьма неожиданно замкнул «Сочи», который получил 14,6% голосов. Вероятно, многие наши читатели ещё не забыли скандальный матч сочинцев против «Ростова», завершившийся со счётом 10:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Сочи
Yes...Хоть в чем то пищевик чемпион...))) Вернее традиционно, в очередной раз...))) Самый непобедимый в этой номинации, вечный чемпион, недосягаемый...)))