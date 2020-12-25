​Болельщики назвали самые скандальные клубы чемпионата России в 2020 году

Непростой 2020 год уходит в историю, и самое время подводить какие-то итоги, в том числе и в футбольном плане. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попросило своих любимых читателей назвать наиболее скандальные клубы чемпионата России в уходящем году.

Первое место в опросе более чем уверенно занял московский «Спартак», получив почти 49% голосов. На второй строчке оказался «Зенит» с показателем в 23,6% голосов. Тройку весьма неожиданно замкнул «Сочи», который получил 14,6% голосов. Вероятно, многие наши читатели ещё не забыли скандальный матч сочинцев против «Ростова», завершившийся со счётом 10:1.