​Аршавин: «Стиль «Зенита» мне не нравится»

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube высказался по поводу игры «Зенита».

- Тебе как болельщику нравится сегодняшняя игра «Зенита»?

- Ну, со «Спартаком» великолепно играли.

- Но «Спартак» был очень слабым.

- Конечно, сам стиль «Зенита» мне не нравится – он очень простой. Конечно, я хотел бы, чтобы «Зенит» показывал искромётный, атакующий футбол. Но с другой стороны при таких футболистах для «Зенита» сегодняшняя игра оптимальна. Сергей Богданович [Семак] в какой-то момент должен решить, готов ли он перейти на другую игру, согласовав это с клубом. Если готовы перейти, например, на 4-3-3, то кого мы покупаем, кого убираем? Рано или поздно «Зенит» придёт к этой точке. Это же тоже нужно сделать плавно, это не происходит по щелчку. Тот же результат, но всё по новой – такого не бывает.