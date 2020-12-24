Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Аршавин: «Стиль «Зенита» мне не нравится»

24 Декабря 2020, 18:53,

twitter.com

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube высказался по поводу игры «Зенита».

- Тебе как болельщику нравится сегодняшняя игра «Зенита»?

- Ну, со «Спартаком» великолепно играли.

- Но «Спартак» был очень слабым.

- Конечно, сам стиль «Зенита» мне не нравится – он очень простой. Конечно, я хотел бы, чтобы «Зенит» показывал искромётный, атакующий футбол. Но с другой стороны при таких футболистах для «Зенита» сегодняшняя игра оптимальна. Сергей Богданович [Семак] в какой-то момент должен решить, готов ли он перейти на другую игру, согласовав это с клубом. Если готовы перейти, например, на 4-3-3, то кого мы покупаем, кого убираем? Рано или поздно «Зенит» придёт к этой точке. Это же тоже нужно сделать плавно, это не происходит по щелчку. Тот же результат, но всё по новой – такого не бывает.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола