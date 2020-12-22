Бувач назвал стиль игры, к которому будет стремиться «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач назвал критерии выбора нового главного тренера команды после отставки Кирилла Новикова.

- До моего приезда сюда у меня были разговоры с руководством о том, какой именно нам нужен футбол – интенсивный, атакующий и эмоциональный. Сандро – молодой, но уже опытный тренер с глубоким пониманием футбола, - приводит слова Бувача клубная пресс-служба.

Боснийский специалист почти год работает спортивным директором «Динамо», ранее он был помощником главного тренера в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Шварц пришел на замену Новикова, которого отстранили от работы после осенних поражений в матчах с «Локомотивом» из Тбилиси и «Химок».