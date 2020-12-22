Кикнадзе покинет «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе покинет клуб.

Как сообщает «РБ Спорт», из московского клуба уйдет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Перемены произойдут до конца года. В состав нового менеджмента с большой долей вероятности войдут Юрий Сёмин и Валерий Филатов. Генеральным директором «железнодорожников» может стать Андрей Громов.

Николич останется у руля команды.

Отметим, что «железнодорожники» провалили первую часть сезона, вылетев из Лиги чемпионов. В РПЛ «Локомотив» располагается в середине таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на тринадцать очков.