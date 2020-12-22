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Кикнадзе покинет «Локомотив»

22 Декабря 2020, 18:38,

Global Look Press

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе покинет клуб.

Как сообщает «РБ Спорт», из московского клуба уйдет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Перемены произойдут до конца года. В состав нового менеджмента с большой долей вероятности войдут Юрий Сёмин и Валерий Филатов. Генеральным директором «железнодорожников» может стать Андрей Громов.

Николич останется у руля команды.

Отметим, что «железнодорожники» провалили первую часть сезона, вылетев из Лиги чемпионов. В РПЛ «Локомотив» располагается в середине таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на тринадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Василий Кикнадзе
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