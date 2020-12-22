Кикнадзе покинет «Локомотив»

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22 Декабря 2020, 18:38,
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе покинет клуб.
Как сообщает «РБ Спорт», из московского клуба уйдет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Перемены произойдут до конца года. В состав нового менеджмента с большой долей вероятности войдут Юрий Сёмин и Валерий Филатов. Генеральным директором «железнодорожников» может стать Андрей Громов.
Николич останется у руля команды.
Отметим, что «железнодорожники» провалили первую часть сезона, вылетев из Лиги чемпионов. В РПЛ «Локомотив» располагается в середине таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на тринадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Василий Кикнадзе